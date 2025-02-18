حيوان مفترس عاش قبل 30 مليون عام

اكتشف فريق مصري جمجمة شبه مكتملة لنوع جديد من الحيوانات المفترسة القديمة من فصيلة الهاينودونتا التي كانت تستوطن شمال أفريقيا قبل 30 مليون عام.

وأعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، تمكُّن فريق بحثي من عدة جامعات عربية وعالمية بقيادة البروفيسور هشام سلام أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، من اكتشاف وتسمية جنس جديد من الثدييات المفترسة التي عاشت في مصر قبل 30 مليون عام، وإعادة تسمية جنس آخر مُكتشف منذ 120 عاماً.

ونُشرت نتائج هذه الدراسة، أمس الاثنين، في مجلة «الحفريات الفقارية الدولية» بقيادة شروق الأشقر، عضو الفريق البحثي المصري «سلام لاب» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة المنصورة وبالتعاون مع باحثين من جامعة ديوك وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة ميشيغان.