42 ألف سنة عمر «مستنقعات الكربون» بالكونغو

كشفت دراسة علمية حديثة أن مجمّع مستنقعات الخث في حوض الكونغو، أحد أهم مخازن الكربون في العالم، يعود إلى نحو 42 ألف عام، أي ضعف التقديرات السابقة.

وبينت الدراسة أن هذه الغابات الرطبة تخزن ما يعادل انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية لثلاث سنوات، ما يجعلها من أقدم وأهم النظم البيئية الاستوائية على كوكب الأرض.

وتتكون تربة الخث من بقايا نباتية تتحلل ببطء في بيئات رطبة، وتلعب دوراً حيوياً في دورة الكربون.

وعلى مدار 10 سنوات، جمع العلماء أكثر من 50 عينة من أعماق تصل إلى 6 أمتار تحت سطح الأرض، ليؤكدوا أن تشكّل هذه التربة بدأ في ظروف مناخية أكثر جفافاً مما كان يُعتقد سابقاً.