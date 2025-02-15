حوت يبتلع رجلاً ثم يلفظه حياً في تشيلي

ابتلع حوت أحدب رجلاً يمارس رياضة الكاياك في مضيق ماجلان في جنوب تشيلي لفترة وجيزة قبل أن يلفظه من دون أن يصاب بأذى، في حادثة مذهلة صورها والد الشاب وانتشرت على نطاق واسع.

كان أدريان سيمانكاس (24 عاماً) يمارس رياضة التجديف قبالة بونتا أريناس بمنطقة باتاغونيا في الثامن من فبراير، عندما خرج الحوت الأحدب من الماء وابتلعه هو وقارب الكاياك الأصفر الخاص به.

وبعد ثوانٍ قليلة، عاد الشاب المذهول إلى السطح، بينما بدا ظهر الحوت مرة أخرى فوق سطح الماء.

وقال أدريان سيمانكاس، وهو من أصل فنزويلي، لقناة «تي في إن» التشيلية «شعرت بشيء بلون مختلط بين الأزرق والأبيض يمر بالقرب من وجهي، من أحد الجانبين ومن الأعلى. لم أفهم ما كان يحدث وغرقت. اعتقدت أن (الحوت) ابتلعني».

وجرى تصوير الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب والده ديل سيمانكاس الذي كان أيضاً على متن قارب الكاياك. وفي الفيديو، يمكن سماع الأب يصرخ لابنه «تعال، تعال، بهدوء»، بعيد بصقه من الحوت.