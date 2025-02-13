قنادس «تطور» موقعاً وتوفر مليون دولار

أعلنت وكالة الحفاظ على الطبيعة في تشيكيا أن قنادس وفّرت على دافعي الضرائب في البلاد ما يزيد عن مليون دولار من خلال إعادة تأهيلها موقعاً في جنوب براغ.

وكان من المقرر أن يخضع الموقع لأعمال تطوير، لكن مجموعة من القنادس كانت أسرع ونفذت المهمة المطلوبة.

وقال بوهوميل فيزر من وكالة حماية الطبيعة: «خططنا لإنشاء مسطحين أو ثلاثة مسطحات مائية بالإضافة إلى حوض ترسيب».

وأضاف: «لقد بنت القنادس منطقة رطبة تضم بركاً وقنوات، وعلى مساحة أكبر بنحو ضعفي المساحة المخطط لها». ثم انتقلت إلى خندق حيث أراد الخبراء البيئيون بناء سدود صغيرة، فبنت أربعة سدود على الأقل بأسنانها. وقد أدى ذلك إلى توفير نحو 1.23 مليون دولار.