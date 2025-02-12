الخفافيش تحمي الأرز

اكتشف علماء من معهد لايبنتز لأبحاث الحيوانات والحياة البرية أن الخفافيش ذات الذيل الحر ذات الشفاه المجعدة تسافر لمسافات طويلة وتصطاد على ارتفاعات عالية تصل إلى 1600 متر فوق سطح الأرض، وهو نفس الارتفاع الذي تطير عليه الحشرات القافزة وهي آفات خطيرة في زراعة الأرز.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «إيكولوجيا»؛ فإنَّ، الباحثين ربطوا الخفاش بأجهزة تسجيل GPS صغيرة لتتبع حركتها.

كانت النتائج مبهرة، حيث اكتشف الباحثون أنَّ الخفافيش تفضل الصيد في حقول الأرز، حتى عندما تكون بعيدة عن كهوفها، ويرجع هذا على الأرجح إلى احتواء حقول الأرز على المزيد من الحشرات القافزة والحشرات المفترسة الأخرى.