اكتشاف امرأة غامضة في لوحة لبيكاسو

اكتشف خبراء الترميم في معهد للفنون بلندن، رسم امرأة غامضة في لوحة زيتية للرسام الإسباني بابلو بيكاسو، الراحل في 1973 بعمر 92 عاماً، باستخدام الأشعتين السينية وتحت الحمراء، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية.

ورسم اللوحة الإسباني بيكاسو حين كان في 1901 بعمر 20 تقريباً، وظلت مخبأة طوال 123 عاماً، في إحدى لوحاته المبتكرة من «الفترة الزرقاء». اللوحة الزيتية التي تحمل اسم «ماتيو فرنانديس دي سوتو»، تمثل صديقاً لبيكاسو كان نحاتاً يُدعى ماتيو فرنانديس دي سوتو.

وكانت جزءاً من مقتنيات المتحف النمساوي. ونقلاً عن وسائل إعلام بريطانية، فبعد تحليل اللوحة بواسطة معهد كورتولد البريطاني للفنون، تبين أن تحت العمل الأصلي هناك رسم لامرأة يمكن تمييز ملامحها من خلال شكل الرأس والشعر، بالإضافة إلى الأكتاف المنحنية والأصابع.