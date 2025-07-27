منزل للبشر على سطح القمر

أعلنت شركة «طاليس ألينيا سبيس» الفرنسية ووكالة الفضاء الإيطالية، أول من أمس، توقيع عقد لتطوير أول منزل بشري على سطح القمر في إطار برنامج أرتميس، وهو مشروع مشترك بين الشركة الفرنسية وشركة ليوناردو الإيطالية.

وتحوّل برنامج أرتميس بقيادة الولايات المتحدة، والذي يعتبر سطح القمر ساحة اختبار لبعثات مستقبلية إلى المريخ، إلى مشروع ضخم بمليارات الدولارات يشمل عشرات من الشركات الخاصة والدول في طليعة سباق الفضاء العالمي الناشئ.

وقالت شركة «طاليس» إن نموذج السكن متعدد الأغراض، العنصر الأساسي في سبيل تحقيق وجود بشري دائم على سطح القمر وسيكون ذلك في 2033.

وذكرت الشركة أنها ستوفر «وحدة سكنية آمنة ومريحة ومتعددة الوظائف لرواد الفضاء، ومتوافقة تماماً مع الأنظمة والمكونات الأخرى».