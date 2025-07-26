خصائص الألماس تلهم العلماء ابتكار بطاريات كمية خارقة

اكتشف علماء وباحثون طريقة جديدة نوعية لتصميم بطاريات كمية تدوم لفترة أطول، من خلال معرفة واستثمار خصائص وتركيبة في الألماس.

ويكفل هذا الابتكار، حسب «روسيا اليوم»، حل مشكلة فقدان الطاقة التلقائي، الذي يعد أعتى التحديات التي تواجه تطبيق البطاريات الكمومية في الحياة العملية، إذ تستفيد البطاريات الكمومية من خصائص فيزياء الكم، مثل التشابك والتراكب، ما يمكنها من شحن أسرع وتوفير طاقة أكبر مقارنة بالبطاريات التقليدية، لكن أداءها في الظروف الحقيقية حتى الآن محدود، بسبب ظاهرة التفريغ الذاتي أو فقدان الطاقة المخزنة.

ولمعالجة هذا الخلل، اقترح باحثو جامعة هوبي والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة لانزو تصميماً يعتمد على مركز النيتروجين الشاغر (NV) بالألماس. ويعمل دوران الإلكترون بالمركز نواة للبطارية الكمومية، ما يتيح التحكم بتخزين الطاقة والحفاظ عليها لفترة أطول.

ووجد أن مركز النيتروجين الشاغر قادر على كبح التفريغ الذاتي دون الحاجة إلى تحكم خارجي أو شاحن كمي معقد. ويعتمد التصميم الجديد، على الخصائص الكمومية الداخلية، والتي تسمح بتحسين نسبة الطاقة المتماسكة للطاقة الكلية، وبالتالي زيادة فترة احتفاظ البطارية بالطاقة.