سلحفاة معمّرة تسبح من اليونان إلى الإسكندرية

قطعت سلحفاة معمّرة، يتجاوز عمرها 100 عام، رحلة شاقة من شواطئ اليونان إلى الإسكندرية في مصر.

وقطعت السلحفاة الرحلة إلى الإسكندرية، رغم تيارات البحر المتوسط القوية، وعبرت ممرات بحرية تزدحم بالسفن العملاقة.

وكشفت المعلومات الأولية أن وزن السلحفاة بلغ نحو 40 كيلو غراماً، وطولها قرابة المتر، وعليها علامة معدنية على زعانفها الأمامية، تحمل الكود 13159، والتي كشفت هويتها وأصلها اليوناني، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.



وأعلنت وزارة البيئة المصرية العثور على السلحفاة الكبيرة حية على شاطئ النخيل في منطقة العجمي بمحافظة بالإسكندرية.

وكشف فريق عمل وزارة البيئة أنها في صحة جيدة، وعليها رقم معدني يؤكد رصدها في محمية باليونان، وإطلاقها إلى البيئة مرة أخرى من هناك.

