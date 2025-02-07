«نوافير» بركانية في هاواي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في جزر هاواي، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية. ويظهر الفيديو نوافير من الحمم البركانية في مشهد مخيف، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

