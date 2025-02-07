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قصص مرئية

«نوافير» بركانية في هاواي

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البيان

دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في جزر هاواي، وهو يطلق كمية كبيرة من الحمم البركانية. ويظهر الفيديو نوافير من الحمم البركانية في مشهد مخيف، بعد ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.