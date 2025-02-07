نزيلة فندق هولندي تذهل بفقمة نائمة في غرفتها

ذهلت نزيلة فندق على شاطئ البحر في هولندا عندما فتحت باب غرفتها لتجد ضيفة لم تكن في الحسبان، عبارة عن فقمة رمادية كبيرة تغطّ في سبات عميق على الأرض.



وأثار هذا الحادث دهشة موظفي الفندق الواقع في فليسينغن (جنوب هولندا) الذين سارعوا إلى الاتصال فوراً بجمعية لحماية الحيوانات، فوجئت هي الأخرى بهذا الحادث غير المألوف، رغم كونها معتادة على تلقي طلبات غريبة.



وأفادت الجمعية بأن الفقمة التي «بدت ساخطة جداً بسبب تعكير صفو قيلولتها»، نُقلت باستخدام سلة خاصة و«أُطلق سراحها في مكان آمن وأكثر هدوءاً».



وأشار موظف الفندق فالنتين دامين إلى أن الزبونة لم تطلب تغيير غرفتها، بل رأت أنها «تجربة رائعة». وأضاف دامين: «اليوم يصادف عيد ميلادها أيضاً، لذا اعتقدت أنها هدية لطيفة».

