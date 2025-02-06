السجن لأمريكي 475 عاماً بتهمة تنظيم معارك للكلاب

أدين المواطن الأمريكي من ولاية جورجيا فينسنت باريل، بالسجن لمدة 475 عاماً، بتهمة تنظيم معارك للكلاب ومعاملة الحيوانات بوحشية، وفقاً لما نقلته قناة «إن بي سي نيوز»، التي قالت إن المدعية العامة المختصة بجرائم الحيوانات جيسيكا روك، أعلنت أن هذه هي أطول مدة حكم تتعلق بجرائم قتال الكلاب.

وتمت إثارة القضية الجنائية بهذا الشأن في عام 2022، عندما أبلغ موظف خدمة نقل الطرود، الشرطة أنه لاحظ في أثناء نقل طرد إلى أحد المنازل بالقرب من أتلانتا وجود عدة كلاب مربوطة بالسلاسل.

وبعد ذلك أجرت الشرطة عملية تفتيش فوجدت 107 كلاب من نوع (بيت بول). ووفقاً لبيان النيابة العامة، كانت بعض الكلاب تعاني من الهزال.

وأدانت المحكمة العليا الأمريكية فينسنت باريل بالسجن لمدة 475 عاماً بناء على قرار هيئة المحلفين.