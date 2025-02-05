مسنة يابانية تسرق لتأمين مأوى في السجن

ارتكبت امرأة مسنة يابانية، جريمة السرقة، عامدة، لتضمن القبض عليها والبقاء في السجن لتعيش براحة وحرية بعد أن تخلى عنها الجميع. وسُجنت المرأة البالغة من العمر 81 عاماً، والتي تم تحديدها باسم أكيو.

وفقاً لتقرير في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، مرتين بتهمة السرقة، بعد سرقة الطعام أولاً عندما كانت في الستينات من عمرها ثم كررت ذلك لاحقاً عندما أصبح البقاء على معاش التقاعد صعباً، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. وتم إيداع أكيو في سجن توتشيغي للنساء، وفق «إن دي تيفي».وقالت أكيو وهي تتأمل سجنها: «لقد اتخذت قراراً سيئاً وسرقت من المتاجر، معتقدة أنها ستكون مشكلة بسيطة.

لو كنت مستقرة مالياً ولدي أسلوب حياة مريح، لما فعلت ذلك بالتأكيد، لكن هناك أشخاص طيبون جداً في هذا السجن». وقبل الحكم عليها بالسجن، عاشت أكيو مع ابنها البالغ من العمر 43 عاماً والذي لم يكن يريدها أن تبقى وكثيراً ما طلب منها المغادرة.

وقالت: «أخشى كيف قد ينظر إلي، أن أكون وحدي أمر صعب للغاية، وأشعر بالخجل لأنني انتهيت إلى هذا الموقف، أشعر حقاً أنه لو كانت لدي إرادة أقوى، لكنت قد عشت حياة مختلفة، لكنني أصبحت كبيرة في السن الآن لفعل أي شيء حيال ذلك».