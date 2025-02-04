عشرينية تبحر تجديفاً من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية في 97 يوماً

حققت عشرينية بريطانية حلمها من خلال سفرها منفردة بالقارب على مدار 97 يومياً، عابرة من البر الأوروبي إلى سواحل القارة الأمريكية الجنوبية.ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، انطلقت زارا لاتشلان (21 عاماً)، من شواطئ مدينة لاغوس البرتغالية، في 27 أكتوبر 2024، ووصلت إلى الساحل الشمالي للقارة الأمريكية الجنوبية.

وخلال رحلتها الصعبة، قطعت لاتشلان مسافة 6 آلاف كيلومتر على مدار نحو 3 أشهر، متغلبة على إصابتها في ساقها وذراعها، فضلاً عن إصبعها المكسور نتيجة انقلاب القارب عدة مرات وتعرض العديد من المعدات للتلف، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وذكرت لاتشلان أنها كانت تجدّف لمدة 16 ساعة يومياً.وتستعد لاتشلان للانتقال إلى مرحلة جديدة في حياتها المهنية، حيث ستنضم إلى الجيش البريطاني في سبتمبر المقبل كمسؤولة فنية، بعدما أكملت شهادتها العليا الفيزياء من جامعة لوبورو.وستعود لاتشلان إلى الجامعة.

حيث ستواصل تدريبها على التجديف قبل التخرج في الصيف.ووصفت الطالبة البريطانية تجربتها بأنها رائعة رغم ما شهدته من صعوبة وخطورة وتحديات كبيرة واجهتها خلال الرحلة.