سائق «أوبر» يزود سيارته بخدمات «5 نجوم»

زوّد سائق أوبر هندي سيارته بخدمات «5 نجوم» لتوفير تجربة رفاهية استثنائية، تتجاوز المعايير التقليدية لرحلات أوبر العادية في بلاده، وذلك لاستقطاب المزيد من الركاب.

وحقق سائق أوبر في مدينة دلهي، يدعى عبدالقادر، شهرة واسعة بفكرته بعدما نشر صورة لسيارته عبر موقع «ريديت»، تحت عنوان: «وجدتُ سيارة أجرة أفضل من الرحلات الجوية».

وتُظهر الصورة المرفقة بالمنشور تجهيز السيارة بمجموعة مواد غذائية شبيهة بالبقالة المتنقلة. وزوّد السائق عبدالقادر سيارته بمجموعة أدوية أساسية شائعة للألم والحموضة وآلام الرأس والمعدة، إضافة إلى عناصر العناية الشخصية، مثل معجون الأسنان والعطور، وحتّى ملمّع الأحذية، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وبحسب ما نقله موقع «أن دي تي في» الهندي، أثار منشوره تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث وصف العديد من المعلقين فكرته بأنها تشكل فرصة للاستمتاع بتجربة مميزة أثناء تنقلاتهم داخل المدينة.

وذكر معلق آخر أن جميع الوجبات الخفيفة التي يوفرها للركاب خلال الرحلة هي مجانية، ما يجعل رفاهية الاستخدام تدفع الراكب لتكرار التجربة مرة أخرى، حسب قوله.

وأعرب الكثيرون عن رغبتهم في حجزه حصرياً، وعرض أحدهم دفع مبلغ إضافي مقابل امتياز تجربة علامته التجارية الفريدة في مجال الضيافة.