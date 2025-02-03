تذكرة خاصة بـ «الموناليزا» في «اللوفر» بباريس

أعلنت مديرة متحف اللوفر في باريس لورانس دي كار، أنها تريد تخصيص تذكرة للوحة الموناليزا، يتعين على زائري المتحف شراءها إلى جانب التذكرة الأساسية لدخول المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.



وقالت دي كار في حديث إلى إذاعة «فرانس إنتر»: إن «الفكرة تكمن في الحصول على تذكرة متحف اللوفر التي تتيح للزائر الاطلاع على المجموعات والمعارض الدائمة؛ أما إذا كان يرغب الزائر في رؤية لوحة الموناليزا، فستكون هناك تذكرة إضافية مخصصة لها».

وقد أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانات عدة بشأن تجديد متحف اللوفر.

وأشار إلى أن أعمال الترميم يفترض أن تنتهي عام 2031 موفرة مساحة جديدة ومدخلاً مستقلاً للوصول إلى الموناليزا.

وأوضح ماكرون أن لوحة ليوناردو دا فنشي الفنية «ستكون متاحة للزوار بشكل مستقل عن بقية المتحف، لذا سيكون لها تذكرة خاصة».