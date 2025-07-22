1.12 مليار مستخدم للإنترنت في الصين

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين أكثر من 1.12 مليار مستخدم حتى شهر يونيو الماضي، إذ أفاد بهذا تقرير أصدره المركز الصيني لمعلومات شبكة الإنترنت، أمس، مبيناً أن معدل انتشار الإنترنت في الصين وصل إلى 79.7 % حتى يونيو الفائت، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر عام 2024.

ووفقاً للتقرير أحرزت الصين تقدماً ملحوظاً في تطوير الإنترنت خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 - 2025)، مع تركيز خاص على توسيع تغطية الإنترنت، لتشمل الفئات الرئيسية مثل كبار السن وسكان المناطق الريفية، للاستفادة من هذا التطور.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق وحتى الشهر المذكور نحو 161 مليوناً، كما بلغ عدد المستخدمين في المناطق الريفية 322 مليوناً، ووصل معدل انتشار الإنترنت بين هاتين الفئتين 52 % و69.2 % على التوالي.

وقال التقرير، إن التنمية المستمرة للإنترنت في الصين لعبت دوراً رئيسياً في ترويج الثقافة الصينية محلياً ودولياً، مشيراً إلى تزايد صادرات الصين من الأعمال الأدبية والألعاب عبر الإنترنت، وذلك بالتوازي مع الدمج المتزايد بين المسلسلات الشهيرة على الإنترنت والوجهات السياحية ذات الصلة.