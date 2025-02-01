Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
قصص مرئية

فراء الدب القطبي سر طبيعي لمقاومة الجليد

undefined's profile picture

البيان

دبي

اكتشف الباحثون في جامعة ساري، أن فراء الدب القطبي يتمتع بقدرة طبيعية على مقاومة تراكم الجليد، وهو ما قد يساعد الصناعات مثل الطيران والطاقة المتجددة على منع تكوين الجليد الخطر.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، أن مادة زيتية في الفراء، تسمى الزهم، تحتوي على دهون خاصة تجعل من الصعب على الجليد الالتصاق.

واستخدم الباحثون محاكاة كيميائية متقدمة لتحليل كيفية تفاعل زهم الفراء مع الجليد.ووجدوا أن الدهون المحددة، مثل الكوليسترول وثنائي أسيل الجلسرين، لها روابط ضعيفة جداً مع الجليد، ما يمنعه من الالتصاق.