فراء الدب القطبي سر طبيعي لمقاومة الجليد

اكتشف الباحثون في جامعة ساري، أن فراء الدب القطبي يتمتع بقدرة طبيعية على مقاومة تراكم الجليد، وهو ما قد يساعد الصناعات مثل الطيران والطاقة المتجددة على منع تكوين الجليد الخطر.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، أن مادة زيتية في الفراء، تسمى الزهم، تحتوي على دهون خاصة تجعل من الصعب على الجليد الالتصاق.

واستخدم الباحثون محاكاة كيميائية متقدمة لتحليل كيفية تفاعل زهم الفراء مع الجليد.ووجدوا أن الدهون المحددة، مثل الكوليسترول وثنائي أسيل الجلسرين، لها روابط ضعيفة جداً مع الجليد، ما يمنعه من الالتصاق.