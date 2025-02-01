مفرقعة تسبب انفجاراً هائلاً

قام صبي، يوم الخميس، بإلقاء مفرقعة نارية في فتحة صرف صحي في الشارع، ما تسبب في انفجار غاز الميثان وتضرر سيارات الناس في مدينة نيجيانج في سيتشوان في الصين.

وهز انفجار قوي ساحة انتظار سيارات في نيجيانج، سيتشوان، بعد أن أشعل صبي صغير مفرقعة نارية وألقاها في مجاري الصرف الصحي. وأدى الانفجار، الناجم عن تراكم الغاز الحيوي من خزان الصرف الصحي، إلى تطاير غطاء فتحة الصرف الصحي.

وسجلت كاميرات المراقبة اللحظة الدرامية، حيث انقلبت سيارة متوقفة رأساً على عقب بسبب الانفجار، بينما لحقت أضرار بعدة مركبات أخرى.

ومن المدهش أنه لم يصب أحد بأذى، بمن في ذلك امرأة عابرة نجت بأعجوبة من الانفجار. ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث، واحتجزت الصبي واتصلت بوالديه. وتقوم السلطات بتقييم المدى الكامل للأضرار.