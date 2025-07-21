مستشفى للحيوانات البرية في تايلاند

يستقبل مستشفى افتتحته مؤسسة أصدقاء الحياة البرية في تايلاند «ويفت»، مؤخراً، في مقاطعة فيتشابوري، جنوب غرب العاصمة بانكوك، عشرات الحيوانات.

ويلجأ الفريق الطبي أحياناً إلى ارتجال الحلول لمعالجة الحيوانات المريضة من القرود والفيلة والسناجب والنمور، وغيرها من الحيوانات.

وتقول الطبيبة البيطرية سيريبورن تيبول: «إذا لم نتمكن من العثور على المعدات المناسبة، نضطر إلى استخدام المتوافرة لدينا، أو تعديلها وفقاً للمواصفات اللازمة». وتستشهد بمنظار حنجرة مصمم للقطط والكلاب، أضافت إليه مقبضاً أطول لكي يصبح ملائماً للنمور والدببة.

وأجرى اختصاصيون في المستشفى عملية جراحية لقرد مكاك. ويقوم المستشفى بجميع الإجراءات الصحية التي تشمل أخذ عينات دم وفحصها بالأشعة السينية.