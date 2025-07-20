صخرة عملاقة نادرة تتوسط مركز تسوق في إستونيا

يحتضن أحد مراكز التسوق في إستونيا صخرة عملاقة يبلغ محيطها 22 متراً، وارتفاعها نحو 6 أمتار.

وكانت الصخرة موجودة هناك منذ زمن طويل قبل أن يضع مالكو المركز التجاري خطط مشروعهم، لكنهم لم يكتشفوها إلا أثناء حفر أساس المركز، وكان العمال يعتزمون في البداية تفجيرها إلى قطع صغيرة، لكن السكان المحليين عارضوا الخطط، واكتشف لاحقاً أن الصخرة العملاقة كانت في الواقع «صخرة نادرة» مؤهلة للحفظ، وفق «أوديتي سنترال».

وتعد إستونيا موطناً لعدد لا يحصى من الصخور المتعرجة، ولكن يُعتقد أن الصخرة الموجودة في وسط مركز فيمسي للتسوق قد استقرت هناك منذ ما لا يقل عن 10 آلاف عام.