تعطيل متعمد لأنظمة الحاسوب يغلق المتحف البريطاني

أعلن المتحف البريطاني «بريتش ميوزيم» البريطاني أمس إغلاق عدد من قاعاته بعدما «عطّل» موظف سابق أنظمة الحاسوب الخاصة به، ليتم توقيفه من قبل الشرطة. وقال ناطق باسم المتحف «نعمل جاهدين لإعادة إتاحة المتحف بكامله، ولكن من المؤسف أنّ معارضنا الموقتة أُغلقت اليوم وستظل كذلك طيلة عطلة نهاية الأسبوع».

وأوضح المتحف أنّ الموظف السابق المسؤول عن تعطّل أنظمة الحاسوب «طُرد من عمله في الأسبوع الفائت».

وقالت المؤسسة البريطانية: إنّ الرجل دخل المتحف ثم «عطّل» عدداً من أنظمة الحاسوب، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وجاء في رسالة عبر الموقع الإلكتروني للمتحف صباح أمس: «إن المتحف مفتوح للزوار ولكن بسبب مشكلة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تعيّن إغلاق بعض قاعاته».

واضطر المتحف لتقييد قدرته على استقبال الزوار، فيما سيعطى الأشخاص الذين حجزوا سابقاً الأولوية في زيارة المتحف، بحسب الرسالة. وأُغلق عدد من القاعات التي تضمّ المجموعة الدائمة للمتحف بعد الحادثة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه».

وفي السنوات الأخيرة، أقدم موظف سابق في المتحف على سرقة أكثر من ألفي عمل من مجموعاته. وتم الإعلان عن هذه الحادثة في أغسطس من سنة 2023. وطُرح بعض من هذه الأعمال الفنية للبيع عبر موقع «اي باي» الإلكتروني للمزادات.