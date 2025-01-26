عناكب تعيش 20 مليون عام من دون تكاثر طبيعي

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «ساينس أدفانسز»، أن عناكب أوريباتيد استمرت على قيد الحياة 20 مليون عام من دون تكاثر جنسي. وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة كولونيا، أن مفتاح التطور من دون تكاثر جنسي لدى هذه العناكب قد يكمن في تطور نسخ الكروموسومات بشكل مستقل، وهي ظاهرة تُعرف بـ«تأثير ميسيلسون».

