ابتكار يسجل رحلات النحل

يستخدم علماء جامعة ولاية بنسلفانيا، أكواد «كيو آر» صغيرة على النحل لتتبع نشاطه وفهم المدة التي يقضيها النحل في البحث عن الطعام.

ويستخدم نظام التتبع المبتكر، الذي طوره علماء الحشرات والمهندسون الكهربائيون، التصوير الآلي لمراقبة النحل أثناء مغادرته وعودته إلى الخلايا، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «هارد وير إكس».

ويتضمن النظام إرفاق علامات صغيرة، تسمى العلامات الائتمانية، على ظهور النحل، وتسجل الكاميرات عند مداخل الخلية متى يغادر النحل ويعود، مما يوفر بيانات شاملة تتجاوز الملاحظات اليدوية التقليدية.

وتكشف النتائج الأولية عن أن معظم الرحلات خارج الخلية لا تستغرق سوى بضع دقائق، على الرغم من أن بعض النحل يقضي أكثر من ساعتين بعيداً.

كما اكتشف الباحثون أن النحل يبحث عن الطعام لفترات أطول طوال حياته مما كان يعتقد سابقاً، حيث يظل بعض النحل نشطاً لمدة تصل إلى ستة أسابيع.