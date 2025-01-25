اكتشاف أقدم سم في عظام ظبي

اكتشف علماء الآثار في جبال ماجاليسبرج الغربية، بالقرب من مدينة جوهانسبرغ، عن أقدم سم مركب في عظام ظبي عمرها 7000 عام.

اكتشف علماء الآثار الذين كانوا يحفرون في كهف بجنوب أفريقيا، عظمة فخذ غير عادية. كانت تنتمي إلى ظبي غير محدد وتبين أن عمرها 7000 عام. كشفت الأشعة السينية عن وجود ثلاثة رؤوس سهام عظمية معدلة تم وضعها في تجويف النخاع.

أشارت الدراسة إلى أن عظم الفخذ يحتوي على أكثر من مجرد رواسب ونخاع متحلل. وقام العلماء بإجراء تحقيق في كيمياء المصفوفة المحيطة برؤوس الأسهم داخل عظم الفخذ.

لقد كشف البحث عن أن محتويات عظم الفخذ، وهي أقدم سم متعدد المكونات للسهام في العالم. وإنها وصفة معقدة تجمع بين مكونين نباتيين سامين على الأقل. وهناك أيضاً دليل على وجود سم ثالث.

يُعتقد أن استخدام السم في أسلحة الصيد نشأ منذ نحو 60.000 إلى 70.000 عام، جنباً إلى جنب مع اختراع المقذوفات في أفريقيا. لكن الأدلة على السم في تلك الفترة مؤقتة في أفضل الأحوال ولم يتم التحقق منها كيميائياً بعد.