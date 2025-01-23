أجناس مهددة بالانقراض في «محمية» كمبودية

كشفت دراسة أجريت على مدى عام في متنزه فيراشي الوطني الكمبودي عن أجناس مهددة بالخطر ترصد للمرة الأولى في البلاد، ما يسلط الضوء على ضرورة تحسين الحفاظ على الحياة البرية، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية مدافعة عن التنوع الحيوي.



وأجريت هذه الدراسة باستخدام أكثر من 150 كاميرا موضوعة في هذا الموئل البارز للتنوع الحيوي الممتد على مساحة 405 آلاف هكتار في شمال شرق كمبوديا، ما سمح برصد أجناس مهددة جداً بالانقراض، بينها آكل النمل الحرشفي. وخلال البحث، أحصي 89 جنساً في المجموع، بينها عشرون نوعاً مهدداً بالانقراض على المستوى العالمي.

