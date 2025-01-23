نجل ملياردير هندي يطلق أكبر حديقة حيوانات خاصة في العالم

تنقل عملية ضخمة 20 فيلاً عبر الهند إلى حديقة حيوانات خاصة أنشأها نجل أغنى رجل في آسيا، متاخمة لمصفاة نفط كبيرة.

وأكد مركز فانتارا لإنقاذ الحيوانات الذي يديره أنانت أمباني، نجل رئيس شركة «ريلاينس إندستريز» الملياردير موكيش أمباني، أنه تم «تحرير الأفيال من المجال الاستغلالي لقطع الأشجار».

وأثار الحجم الكبير للمركز الذي يشير إلى أنه «أكبر مركز لإنقاذ الحيوانات البرية في العالم»، الدهشة إذ يضم أكثر من 50 دباً و160 نمراً و200 أسد و250 فهداً و900 تمساح، وفق عملية جرد لهيئة حديقة الحيوان المركزية التابعة لحكومة الهند.

ونقلت الأفيال عبر عرض الهند بأكمله، أي مساحة 3200 كيلومتر عن طريق البر.

وتعد هذه الرحلة مذهلة، إذ تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة.

وتتألف مجموعة الأفيال من حيوانات ولدت في الأسر، وكان بعضها يعاني جروحاً بالغة بسبب السلاسل التي يستخدمها مدربوها للسيطرة عليها.

ونقلت في «سيارات إسعاف مخصصة للأفيال»، وهي شاحنات معدلة خصيصاً، مع فريق مؤلف من أكثر من 200 موظف بينهم أطباء بيطريون.

ستعيش الحيوانات إلى جانب نحو 200 فيل موجودة أصلاً ضمن المشروع الذي وضعه أنانت (29 سنة) والمخصص للحيوانات الأليفة.

ويشكل هذا المشروع عملية واسعة تشمل أكثر من 2000 حيوان.