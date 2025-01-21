اكتشاف نوعين جديدين من الكمأة

اكتشف باحثون من جامعة ولاية ميشيغان وجامعة فلوريدا، باستخدام الكلاب المدربة على شم الكمأة، نوعين جديدين من الكمأة (وهو نوع من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية).

وتعرّف الباحثون على نوعي الكمأة عبر تحليل الحمض النووي، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Mycologia، وتم تسميتهما على الموقعين اللذين تم العثور عليهما فيهما.



واكتشف النوع الأول بواسطة كلب يدعى مونزا، والنوع الثاني على هضبة كمبرلاند بواسطة كلب يدعى لوكا. ووجد الباحثون أن هذين النوعين من الكمأة يشتركان في خصائص مع الكمأة الأوروبية ذات القيمة العالية.

