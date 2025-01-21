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قصص مرئية

أسماك الهامور الهجينة تزعزع الحياة البحرية

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البيان

دبي

كشف علماء البيئة في جامعة هونغ كونغ أن أسماك الهامور الهجينة تفترس مجموعة واسعة من أنواع الأسماك الأخرى، بما في ذلك الأسماك والقشريات ورأسيات الأرجل، التي لا تستهلكها الحياة البحرية الأصلية عادة. وحذر العلماء من أن وجود هذا النوع من الأسماك يؤدي إلى زعزعة استقرار الحياة البحرية.