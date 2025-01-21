قطة تتسبب باستقالة صاحبتها عن العمل

تسببت قطة منزلية باستقالة صاحبتها بعد لهوها فوق لوحة مفاتيح الحاسب الشخصي للفتاة البالغة من العمر 25 عاماً، حيث أرسلت بكبسة زر واحدة مسودة طلب الاستقالة الذي أعدته صاحبتها مسبقاً. ففي واقعة غريبة من نوعها، تسببت قطة في الصين في فقدان صاحبتها لوظيفتها ناهيك عن مكافأتها المالية السنوية.

وكانت الفتاة من مدينة تشونغتشينغ بوسط الصين قد كتبت مسودة استقالتها في 5 يناير الجاري، لكنها لم ترسلها إلى صاحب العمل، لأنها كانت لا تزال مترددة في اتخاذ القرار النهائي. وأوضحت صحيفة South China Morning Post أن الشابة كانت بحاجة إلى المال. ورصدت كاميرا المراقبة القطة وهي على الطاولة، حيث قامت بالضغط بالخطأ على زر في الكمبيوتر المحمول، مما أدى إلى إرسال رسالة الاستقالة إلى المدير مباشرة. ونتيجة لذلك، فقدت المرأة وظيفتها ومكافأتها السنوية.

