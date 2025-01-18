انخفاض ديمغرافي في الصينيين

أعلنت الصين، أمس، أن عدد سكانها انخفض للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مما يعمّق مسار الانخفاض الديمغرافي بعد أكثر من 6 عقود من النمو السكاني المتواصل.

يأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد لشيخوخة سريعة وانخفاض مستمر في معدلات المواليد. وذكرت وكالة «شينخوا»، أن عدد السكان بلغ 1.408 مليار نسمة بحلول نهاية العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، مقارنة بـ 1.410 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة.

ورغم أن الانخفاض في عدد السكان كان أقل حدة مقارنة بالعام السابق، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه. ويُرجع العديد من المراقبين استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أعداد النساء العاملات، واتجاههن نحو التعليم العالي.