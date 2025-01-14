هارفي.. أذكى كلب في العالم

يعد الكلب هارفي الكولي، البالغ من العمر 6 سنوات، من أبرز الكلاب التي أثبتت قدراتها الهائلة في تعلم المفردات، مما جعله أحد أذكى الكلاب في العالم. ووفق صحيفة «ديلي ميل» تدرّب هارفي على فهم 203 كلمات، إذ يستطيع إحضار الألعاب الصحيحة حسب طلب صاحبته إيرين هيوليت. وتشمل الألعاب التي يتعرف عليها هارفي كلمات مثل «اللاما»، «الهليون»، «حورية البحر»، وغيرها.

تقول إيرين 51 عاماً، يستغرق الأمر ساعتين لقراءة أسماء الألعاب، وهارفي يحب ذلك، لأنه ينتمي إلى فصيلة بوردر كولي التي تحب العمل والتحدي، فهو قادر على معرفة أكثر من 200 كلمة، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن إيرين بدأت بتدريب هارفي عندما كان صغيراً، وتعلم الكلمات بسرعة، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط كان قد تعلم أسماء 10 ألعاب.

ومؤخراً اختير هارفي ليكون جزءاً من دراسة أكاديمية حول الكلاب الموهوبة من قبل جامعة إيوتفوس لوراند في بودابست، حيث يسعى الباحثون إلى دراسة الكلاب القادرة على تعلم أسماء الألعاب، هذا النوع من الدراسات يشمل الكلاب الموهوبة في حفظ المفردات، مثل الكلب «تشيسر»، الذي تعلم أسماء 1022 شيئاً بعد تدريب مكثف لمدة ثلاث سنوات.