21.6 ألف دولار لقاء صورة جواز سفر مارلين مونرو

حققت صورة جواز سفر نجمة هوليوود، مارلين مونرو، رقماً قياسياً في المبيعات من هذا النوع، إذ دُفع لاقتنائها: 21655 دولاراً، في مزاد علني نظم مؤخراً.

وكانت الصورة قد التقطت، حسب «ديلي ميل»، في 29 يناير 1954 في سان فرانسيسكو، أثناء استعداد مونرو لرحلة شهر العسل في اليابان، مع زوجها لاعب البيسبول جو دي ماجيو، ذلك بعد أسبوعين فقط من زفافها.

ويبلغ حجم الصوة: 2.25 × 2.75 بوصة، وتحمل توقيع مونرو بالحبر الأحمر، مع إهداء يقول: «إلى السيد بولدز، مع الشكر وأحر التحيات، مارلين مونرو دي ماجيو».

واللافت أن مونرو استخدمت في طلب الجواز، الذي التقطت الصورة لإنجازه، اسمها القانوني «نورما جين دي ماجيو»، وأدرجت عنوان زوجها في سان فرانسيسكو (2150 بيتش ستريت) كمكان إقامتها.

واتخذت رحلة الثنائي إلى اليابان منحى عملياً، حينذاك، حيث سافرت مونرو لاحقاً إلى كوريا لتقديم عروض للقوات الأمريكية، بينما استشار دي ماجيو فرق البيسبول اليابانية حول تدريباتها الربيعية.

جدير بالذكر أن زواج مونرو ودي ماجيو استمر تسعة أشهر فقط، وكان هذا الزواج الثاني لمونرو بعد زواجها الأول من ضابط الشرطة جيمس دوهرتي.