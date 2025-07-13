نحل نصف آلي «بارع» في مهام التجسس والمراقبة

تمكن علماء صينيون من جعل نحل حقيقي كما لو أنه نصف آلي «سايبورغ»، بزرع أجهزة تحكم دقيقة في أدمغته تتيح توجيه حركته بدقة عن بُعد.

ويتسم الجهاز المصغر، الذي طوره فريق بقيادة البروفيسور تشاو جيليانغ من معهد بكين للتكنولوجيا، بأنه أخف من رشة ملح، ويُثبت على ظهر النحلة العاملة ويتصل مباشرة بمركز الرؤية في دماغها عبر إبر دقيقة.

ووفقاً للاختبارات استجابت النحل للأوامر في 9 من كل 10 مرات، حيث تمكن العلماء من جعله ينعطف يساراً أو يميناً حسب التعليمات الصادرة.

وهذا الابتكار قد تكون له تطبيقات ثورية في مجالات متعددة، وفقاً لموقع «ميل»، أبرزها: عمليات البحث والإنقاذ، مهام الاستطلاع العسكري والتجسس، مراقبة البيئات الملوثة أو المناطق المنكوبة.

ويؤكد الباحثون أن الجهاز يمكن تزويده بكاميرات مصغرة.