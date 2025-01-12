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قصص مرئية

قدرات تقليد مذهلة لببغاوات المكاو الزرقاء

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البيان

دبي

اكتشف فريق من معهد ماكس بلانك أن ببغاوات المكاو الزرقاء تمتلك قدرة فريدة على تقليد الحركات بشكل تلقائي، وهو سلوك يعتقد بأنه يقتصر على البشر. كما كشفت الدراسة المنشورة في مجلة «آي ساينس»، عن مهاراتها الحركية المذهلة، التي تعزز احتمال وجود نظام عصبي مشابه لـ«الخلايا العصبية المرآتية» الموجود في البشر.