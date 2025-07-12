الإنسان استوطن الهيمالايا منذ 10 آلاف عام

أكدت دراسة علمية حديثة، أن البشر استوطنوا سفوح جبال الهيمالايا قبل 10 آلاف عام، حيث كشف ذلك فريق دولي من علماء الوراثة أوضح التسلسل الكامل للجينومات الخاص بأفراد ينتمون إلى عدد كبير من الشعوب، التي تعيش في المناطق المرتفعة من منحدرات جبال الهيمالايا.

وأشارت دراسة هذه الجينومات، طبقاً لتقرير «روسيا اليوم»، إلى توقيت مبكر بشكل غير متوقع لاستيطان البشر لهذه المنطقة من قارة أوراسيا، يعود إلى حوالي 10 آلاف عام. وقد جاءت تفاصيل الدراسة في بيان صادر عن جامعة «برمنغهام» البريطانية.

وقال الأستاذ المساعد مارك هابر من فرع جامعة «برمنغهام»: «للمرة الأولى أتيحت لنا فرصة لدراسة التاريخ الجيني لسكان جبال الهيمالايا وتحديد تلك التكيفات الفريدة التي تمكنهم من البقاء على ارتفاعات كبيرة فوق مستوى سطح البحر».