ذوبان الأنهار الجليدية يوقظ البراكين النائمة

وجد فريق بحثي من جامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية، علاقة مثيرة للقلق بين ذوبان الأنهار الجليدية وزيادة النشاط البركاني.

وتوصل الباحثون إلى أن الأنهار الجليدية الضخمة كانت تلعب دوراً حاسماً في كبح جماح البراكين عبر آلاف السنين.

ويقول الدكتور بابلو مورينو-ياجر، أحد قادة الفريق البحثي: «عندما تتراكم طبقات جليدية فوق البراكين، فإن وزنها الهائل يعمل على ضغط الصهارة في الأعماق، ما يحد من ثورانها».

لكن الصورة تتغير مع ذوبان هذه الأنهار الجليدية، حيث يزول هذا الضغط تدريجياً، ما يهيئ الظروف لثوران البركان.