كلب ينقذ صاحبه

ساعد كلب من نوع شيواوا أعضاء فريق إنقاذ في سويسرا في العثور على صاحبه وإنقاذ حياته، بعد أن سقط في حفرة جليدية عميقة، على ما أفادت الشركة المسؤولة عن الفريق.

وأفادت شركة «إير زيرمات» للإنقاذ الجوي في كانتون فاليه بأن عملية الإنقاذ «الاستثنائية» نفذت يوم الجمعة الماضي على نهر جليدي فوق ساس - في.

وكان الرجل يسير على هذا النهر الجليدي مع كلبه الصغير في وقت مبكر من بعد الظهر، عندما سقط فجأة في صدع جليدي بعمق ثمانية أمتار.

إلا أن رفيقه الوفي، وهو كلب شيواوا الصغير، بقي على حافة الصدع ولم يسقط فيه.

وعندما بدأ الفريق في البحث عن الرجل، لاحظ أحدهم تحرك الكلب أمام موقع السقوط، ما مكن الفريق من تحديد موقع الحادث والنزول بالحبال داخل الحفرة لانتشال الرجل، ثم نقلوه مع كلبه إلى أحد المستشفيات.