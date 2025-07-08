عرض زواج أمام بركان ثائر!

أقدم شاب أمريكي يُدعى مارك ستيوارت على تنفيذ فكرة طلب زواج هي الأغرب من نوعها، بعدما اختار أن يجثو على ركبته أمام بركان كيلاويا النشط في جزر هاواي ليطلب يد صديقته أوليفيا بوست وسط ألسنة الحمم المتدفقة.

ونشر مارك عبر حسابه على «إنستغرام» مجموعة صور وثّقت اللحظة من بدايتها حتى ابتسامة الموافقة التي ظهرت على وجه أوليفيا وسط خلفية نارية للبركان الثائر.

ويُعد بركان كيلاويا من أكثر البراكين نشاطاً في العالم، ورغم خطورته تحوّل إلى موقع رومانسي في لحظة استثنائية جمعت بين المغامرة والحب في صورة واحدة. ووثقت الصور لحظة تقدّم مارك بخاتم الخطبة بينما تتوهّج الحمم في الخلفية، ليمنح قصتهما طابعاً غير تقليدي تفاعلت معه آلاف الحسابات حول العالم.

وحظيت الصور بانتشار واسع فور نشرها، حيث تسابقت التعليقات على المباركة، حيث كتب أحدهم: «هذه الخطبة مشتعلة حرفياً»، بينما علّق آخر: «لا يمكن أن يكون هناك طلب زواج أغرب من هذا».