Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
قصص مرئية

اكتشاف نوع جديد من ثعابين البحر

undefined's profile picture

البيان

دبي

اكتشف باحثون، من تايوان والفلبين واليابان، نوعاً جديداً تماماً من ثعابين البحر يعيش في أعماق الأنهار، بعيداً عن البيئة البحرية المعتادة لهذه الكائنات. وأطلق الباحثون في دراسة نشرتها مجلة «زووكي»، على هذا النوع النادر، اسم «هاديس»، حيث يتميز بلونه الداكن وجسده النحيل، مما يجعله مثالياً للعيش في البيئات المظلمة والموحلة.