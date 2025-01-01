اكتشاف نوع جديد من ثعابين البحر

اكتشف باحثون، من تايوان والفلبين واليابان، نوعاً جديداً تماماً من ثعابين البحر يعيش في أعماق الأنهار، بعيداً عن البيئة البحرية المعتادة لهذه الكائنات. وأطلق الباحثون في دراسة نشرتها مجلة «زووكي»، على هذا النوع النادر، اسم «هاديس»، حيث يتميز بلونه الداكن وجسده النحيل، مما يجعله مثالياً للعيش في البيئات المظلمة والموحلة.

