«السماء تمطر نقوداً» في حفل زفاف ابن أحد الأثرياء

في واقعة غريبة من نوعها، شهدت مدينة حيدر أباد في باكستان حفل زفاف فاخراً، حيث قام والد العريس بخطوة غير تقليدية أثارت ضجة واسعة، إذ استأجر طائرة خاصة، حلقت فوق منزل العروس أثناء الحفل، وبدأت الطائرة في نثر أوراق نقدية من فئات متعددة، ما خلق مشهداً غريباً، بحسب ما وثق مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع.

واللحظة التي وثقتها الفيديوهات أظهرت الضيوف وهم يهرعون لجمع الأموال التي كانت تتساقط مثل المطر، في حين أشار شهود عيان إلى أن الحضور كانوا في حالة من الحماسة، محاولين جمع أكبر قدر من النقود التي كانت تملأ المكان، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وأكدت وسائل إعلام أن والد العريس أنفق ملايين الروبيات على هذا العرض المميز، الذي وصفه البعض بأنه «احتفال مبهر»، حيث يعتقد أن هذه الفعالية كانت جزءاً من تقليد عائلي لعرض الثراء في مثل هذه المناسبات. تجدر الإشارة إلى أن حفلات الزواج تختلف من مكان إلى آخر في عالمنا حسب العقائد الدينية والعادات والتقاليد، إلا أن القاسم المشترك هو فكرة نشر الفرح والحب والدهشة.