شجرة تنقذ فتاة من موت محقق

شهدت ولاية تكساس الأمريكية حادثة لافتة، حيث نجت شابة تبلغ من العمر 22 عاماً من موت محقق بعدما جرفتها الفيضانات العنيفة لمسافة تزيد على 20 ميلاً، قبل أن تتشبث بشجرة ضخمة في قلب نهر غوادالوبي حتى أنقذها رجال الطوارئ بعد ساعات من المعاناة.

وبحسب صحيفة «ذا صن» فقد بدأت القصة فجر الجمعة، حين باغتت السيول المفاجئة مخيماً عائلياً في مقاطعة كير بولاية تكساس، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية.

وفي حوالي الرابعة صباحاً، اجتاحت الأمطار الغزيرة المخيم وجرفت بيوتاً متنقلة وسيارات ومنازل خشبية، ما أدى إلى مصرع 27 شخصاً على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال.

وبينما كانت الشابة ضمن مجموعة عائلية ضمت والديها وأختها وخالها وعمها، وعندما اجتاحت المياه الجارفة سيارتهم، انفصلت عن والديها ليبدأ كابوسها في مواجهة تيار هائج جرفها عبر أربعة سدود.

وتمكنت من التشبث بشجرة سِرو ضخمة قرب سد ليونز بارك، حيث ظلت تصرخ مستغيثة حتى سمعها أحد السكان ويدعى كارل. وهرع كارل للتلويح لسيارة شرطة.

وتم إرسال زورقين لإنقاذ الشابة العالقة على ارتفاع 12 قدماً فوق منسوب المياه، وعندما وصلت فرق الإنقاذ، تم سحب الشابة إلى مكان آمن.