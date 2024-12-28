«إيبو فالي».. البلدة الأكثر بدانة في بريطانيا

سميت بلدة «إيبو فالي» جنوب ويلز في بريطانيا، بـ«البلدة الأكثر بدانة»، حيث 4 من كل 5 يعيشون فيها، يصنفون على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وقبل 21 عاماً أطلقت بريطانيا حملة تدعو السكان لتناول 5 حصص من الفاكهة أو الخضروات يومياً، لكن بالنسبة لبعض العائلات في هذه البلدة، فإنهم بعيدون عن ذلك كثيراً، وينالون ثلاث حصص في اليوم لكنها جمعياً من الوجبات السريعة الجاهزة، وفق «دايلي ميل».

ويوجد في المدينة محل بقالة تقليدي واحد فقط، باسم «Fresh 'N' Fruity»، معظم رواده من المسنين المعتادين على تناول الخضروات والفاكهة، لكن الأشخاص في البلدة الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً يتجهون لخيارات غير صحية في كل وجباتهم، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

ويوجد في وسط البلدة أكثر من 12 مطعماً للوجبات السريعة تقدم الأطباق المعتادة من البرجر والدجاج المقلي والكباب، وكلها تقدم مع رقائق البطاطس، إضافة إلى محلات بيع السمك والبطاطس المقلية، والوجبات السريعة الهندية، وبيتزا دومينوز، التي تقدم خدمة التوصيل إلى سكان البلدة البالغ عددهم 19500 نسمة.

وقال بعض سكان البلدة، إنهم يضطرون للاتجاه للوجبات السريعة رخيصة الثمن، كونهم لا يتقاضون ما يكفي من أجور، ناهيك عن اضطرارهم للعمل لساعات طويلة.

وتحاول مجالس صحية أخيراً، حل المشكلة في البلدة وغيرها من مشكلة البدانة عموماً، عبر دورات متخصصة، وبرامج عدة. (دبي ــ البيان)