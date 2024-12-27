مقهى كوري تهطل فيه الأمطار كل 15 دقيقة

تحوّل مقهى كوري إلى معلم سياحي في سيؤول بدمجه بين الاسترخاء والتكنولوجيا، حيث يتساقط فيه المطر الصناعي بشكل منتظم كل 15 دقيقة، مستقطباً الزوار الباحثين عن لحظات من الهدوء وسط صخب المدينة، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وفي قلب منطقة إيتايوان السكنية في سيؤول، يستقطب مقهى «راين ريبورت» عشاق الهدوء ويستمتعون باحتساء المشروبات الساخنة وسط زخات المطر الاصطناعي.



ولحمايتهم من البلل، يُقدّم لهم المظلات والأحذية المطاطية والمعاطف البلاستيكية الواقية من المطر.

ويتمتع المكان بتصميم عصري، حيث يغلب اللون الأسود على ديكوراته ويحيط به أشجار البامبو، مما يعزز الإحساس بالتواجد في بيئة طبيعية بعيداً عن صخب المدينة.