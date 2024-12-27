سرقة مجوهرات بباريس قيمتها 300 ألف يورو

تعرّض كشك تابع لمجوهرات «موبوسان» في متجر «لو برانتان» شرقي باريس، للسرقة ليل الثلاثاء الفائت، على ما أفاد مصدر في الشرطة أمس. وقُدّرت قيمة المسروقات في البداية بنحو 500 ألف يورو، قبل مراجعة التقديرات لتصبح 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطّلع.

