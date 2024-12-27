Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
قصص مرئية

سرقة مجوهرات بباريس قيمتها 300 ألف يورو

undefined's profile picture

أ ف ب

باريس

تعرّض كشك تابع لمجوهرات «موبوسان» في متجر «لو برانتان» شرقي باريس، للسرقة ليل الثلاثاء الفائت، على ما أفاد مصدر في الشرطة أمس. وقُدّرت قيمة المسروقات في البداية بنحو 500 ألف يورو، قبل مراجعة التقديرات لتصبح 300 ألف يورو، بحسب مصدر مطّلع.