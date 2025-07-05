سائق يغامر بحياته على طريق مشتعل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف لسائق يقود سيارته بسرعة عالية على طريق مشتعل في تركيا.

وقد اندلع حريق كبير في إقليم إزمير التركية، التهم مساحات واسعة من الغابات، وامتد إلى الطريق السريع. وللتغلب على هذا الجزء من الطريق لم يكن أمام سائق إحدى السيارات خيار سوى القيادة بسرعة وسط النيران، في مشهد يحبس الأنفاس.

وشهد إقليم إزمير التركي، وضعاً كارثياً، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت بقوة، الأسبوع الماضي، مدفوعة برياح قوية، اجتاحت مناطق عدة في البلاد. وفي الوقت ذاته، شهد إقليم مانيسا المجاور، تصاعداً كبيراً في شدة الحرائق، حيث اقتربت ألسنة اللهب بشكل خطير من مركز الإقليم.