إيطالي يصنع «أضيق» سيارة في العالم

صمم أندريا مارازي أضيق سيارة قابلة للقيادة في العالم، مستلهماً فكرتها من سيارة فيات باندا 1993، ليحولها إلى تحفة ميكانيكية بلمسة كرتونية أقرب إلى الخيال.

السيارة الجديدة لا يتجاوز عرضها نصف متر فقط، ما يمنحها مظهراً غريباً وكأنها خرجت من أحد الأفلام.

ورغم التصميم الطريف، فإن مارازي لم يتخل عن جوهر السيارة الأصلية، فقد حافظ على أجزاء رئيسة من الطراز الكلاسيكي مثل المصابيح الأمامية، الأبواب، السقف والعجلات.

وأوضح مارازي أن تنفيذ المشروع استغرق أكثر من عام، وتم خلاله تقطيع هيكل السيارة إلى قسمين ثم إعادة تجميعه بشكل مضغوط، مع الحفاظ على قدرتها على القيادة والتوجيه والتوقف والتشغيل الكامل للإضاءة والإشارات.

وبسبب الحجم المصغر، لجأ مارازي إلى استبدال المحرك التقليدي بمحرك كهربائي صغير مأخوذ من دراجة سكوتر، يعمل ببطارية 24 فولت ويمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 25 كيلومتراً، بسرعة قصوى لا تتجاوز 15 كم/ساعة.

ورغم نجاح التجربة تقنياً، فإن السيارة غير مصرح لها قانونياً بالسير على الطرق العامة، إذ صممت أساساً كقطعة فنية تعرض في المعارض والفعاليات، وليست كوسيلة نقل فعلية.