غرامة باهظة بسبب تسريب ملف شاكيرا الطبي

فرضت السلطات الصحية في بيرو غرامة قدرها 190 ألف دولار على عيادة طبية خاصة في العاصمة ليما، بعد تسريب السجل الطبي للنجمة الكولومبية العالمية شاكيرا، التي كانت قد نُقلت إلى المستشفى في فبراير الماضي، بسبب مشكلة صحية في البطن.

وكانت شاكيرا، البالغة من العمر 48 عاماً، والحائزة على أربع جوائز «غرامي»، قد اضطرت إلى إلغاء حفل غنائي ضخم ضمن جولتها العالمية في ليما، بعد دخولها المستشفى بشكل طارئ.

إلا أن ما أثار الجدل هو تداول تقريرها الطبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار استياء جمهورها ودفع السلطات لفتح تحقيق رسمي. العيادة المعنية، «ديلغادو أونا»، أصدرت بياناً أعربت فيه عن أسفها للحادثة، وأكدت أن ما حدث يمثل «انتهاكاً خطيراً للأخلاقيات المهنية ولوائح حماية البيانات الشخصية».