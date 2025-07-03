أفعى تؤخر رحلة جوية

تأخرت رحلة جوية داخلية في أستراليا لمدة ساعتين، بعد العثور على أفعى مختبئة داخل مخزن الشحن في طائرة كانت تستعد للإقلاع، وفق ما أعلنته السلطات أمس.



وتم اكتشاف الأفعى، بينما كان الركاب يصعدون على متن الرحلة رقم VA337 التابعة لشركة «فيرجن أستراليا»، في مطار ملبورن، والمتجهة إلى بريزبين، حسب ما أفاد به صائد الأفاعي مارك بيلي.

وتبين أن الأفعى، التي بلغ طولها 60 سنتيمتراً، من نوع «الأفعى الشجرية الخضراء» وهي غير سامة. إلا أن بيلي، الذي اُستدعي إلى الموقع، ظن في البداية أنها أفعى سامة بسبب الظلام داخل مخزن الشحن.



وأشار بيلي إلى أنه حذر طاقم الطائرة والمهندسين من ضرورة إخلاء الطائرة فوراً إذا اختفت الأفعى داخلها.

ويرجح بيلي أن الأفعى جاءت من بريزبين، موطنها الطبيعي، بعد أن تسللت إلى إحدى حقائب الركاب.