نظام جديد يراقب تحركات الجراد

أنشأ فريق من جامعة كامبريدج أداة تحمي المحاصيل الزراعية من الجراد، من خلال التنبؤ بموعد ومكان تشكل أسراب الجراد الصحراوي، مما يسمح للمزارعين بتجنب وصولها إلى المحصول مبكراً.

ويستخدم النظام الجديد توقعات الطقس ونماذج الكمبيوتر المتقدمة لتتبع تحركات الحشرات، وتحديد المناطق التي يمكن معالجتها بالمبيدات الحشرية قبل أن تصبح الأسراب صعبة السيطرة، حيث يتيح النموذج الجديد استجابات أسرع وأكثر فعالية.

ويسمح النموذج للسلطات بالتنبؤ بحركات الأسراب قبل عدة أيام، مما يساعدهم على التخطيط لإجراءات مستهدفة للحد من الأضرار، إذا لم يكن من الممكن السيطرة على الجراد في موقع واحد فإن النموذج يتنبأ بوجهته التالية، بحيث يمكن إجراء الاستعدادات هناك.